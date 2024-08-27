Українські виробники отримали можливість реєструвати географічні зазначення

Українські виробники, чия продукція має особливу якість завдяки своєму географічному походженню, зможуть зареєструвати географічні зазначення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Наказ Мінекономіки, зареєстрований 24 липня 2024 року, встановлює вимоги до реєстрації географічних зазначень для сільськогосподарських товарів, харчових продуктів та спиртних напоїв.

Зазначається, що нові правила адаптовані до регламентів ЄС. Це означає, що українські географічні зазначення тепер можуть бути офіційно визнані і захищені на території Євросоюзу.

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Довідка. Географічне зазначення - це назва місця, яка вказує на походження товару з певного регіону і підтверджує його особливі властивості, репутацію або характеристики, що залежать від цього місця. Це може бути, наприклад, відомий сорт вина або місцевий сир, який виготовляється тільки в певному регіоні.

Нагадаємо:

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення - "Херсонський кавун".

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Роспатент видав свідоцтво про "виключне право" на бренд "Мелітопольська черешня" на користь окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій України.

У 2020 році в Україні завершилася реєстрація продукту з історичним географічним походженням - "Мелітопольської черешні".

Економічна правда.