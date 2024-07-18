До Сектора Гази надійшла перша партія українського борошна

Україна відправила першу партію пшеничного борошна для Палестини. Його вже доставлено в Сектор Гази.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Cудно з 1 тисячею тонн пшеничного борошна для Палестини прибуло з Туреччини до Йорданії в межах Grain from Ukraine і вже доставлено в Сектор Гази", - повідомив він.

Загалом у межах ініціативи Україна планує доставити понад 7 тисяч тонн пшеничного борошна до Гази за підтримки донорів, зокрема Норвегії, Австрії, Естонії, Франції та Ісландії.

Реклама:

Нагадаємо:

З моменту започаткування програми "Grain From Ukraine" Україна направила 221 тисячу тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.

Туреччина, Румунія і Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі з метою підвищення безпеки судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.

Реклама:

Економічна правда.