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Місія МАГАТЕ 27 серпня відвідає Курську АЕС

Понеділок, 26 серпня 2024, 15:46 - Олексій Артемчук

Місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором агентства у вівторок, 27 серпня, відвідає Курську АЕС.

Про це повідомляє гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

"З огляду на серйозність ситуації, я особисто очолюю місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Курській атомній електростанції (КАЕС) в РФ", – написав Гроссі.

Він запевнив, що у зв'язку з новими подіями та підвищенням рівня військової активності поблизу КАЕС, уважно стежить за розвитком подій на місці, особливо щодо станції.

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"Ситуація розвивається, і дуже важливо, щоб завтра, коли я прибуду на станцію, я на власні очі побачив ситуацію і обговорив модальності подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки стану ядерної безпеки та захищеності ХАЕС", – додав Гроссі.

Нагадаємо:

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі має намір відвідати Курську атомну електростанцію в Росії наступного тижня.

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МАГАТЕ АЕС РФ
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