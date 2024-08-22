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Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС

Четвер, 22 серпня 2024, 13:18 - Віктор Волокіта , Українська правда

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі має намір відвідати Курську атомну електростанцію в Росії наступного тижня.

Джерело: Financial Times

Деталі: Під час свого інтервʼю виданню, голова МАГАТЕ повідомив про намір наступного тижня відвідати Курську АЕС на запрошення російської влади. 

Гроссі має намір поговорити з керівниками станції, оцінити стан зовнішнього електропостачання і під’їзних шляхів. Він зазначив, що в результаті просування української армії вглиб Росії, АЕС тепер перебуває в межах артилерійської досяжності української армії.

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Голова МАГАТЕ зауважує, що близькість АЕС до бойових дій викликає "особливе занепокоєння", оскільки на станції функціонують два реактори РВПК, подібні до тих, що використовувались на Чорнобильській АЕС.

Пряма мова Гроссі: "Я відвідав кілька таких станцій. Ви можете ходити і бачити паливні елементи, які опускаються вниз, ніби це спортивний зал або щось подібне".

Передісторія:

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