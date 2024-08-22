Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі має намір відвідати Курську атомну електростанцію в Росії наступного тижня.

Джерело: Financial Times

Деталі: Під час свого інтервʼю виданню, голова МАГАТЕ повідомив про намір наступного тижня відвідати Курську АЕС на запрошення російської влади.

Гроссі має намір поговорити з керівниками станції, оцінити стан зовнішнього електропостачання і під’їзних шляхів. Він зазначив, що в результаті просування української армії вглиб Росії, АЕС тепер перебуває в межах артилерійської досяжності української армії.

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Голова МАГАТЕ зауважує, що близькість АЕС до бойових дій викликає "особливе занепокоєння", оскільки на станції функціонують два реактори РВПК, подібні до тих, що використовувались на Чорнобильській АЕС.

Пряма мова Гроссі: "Я відвідав кілька таких станцій. Ви можете ходити і бачити паливні елементи, які опускаються вниз, ніби це спортивний зал або щось подібне".

Передісторія:

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16 серпня Росія звинуватила Україну в підготовці нападу на Курську АЕС, а Міноборони РФ пригрозило "заходами у відповідь".

Україна звинувачення заперечила. "Україна не має ні наміру, ні можливості робити якісь подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню", – заявив спікер українського МЗС Георгій Тихий.

Курська АЕС розташована за 40 кілометрів на захід від міста Курськ з населенням в 500 000 мешканців. Вона має два діючих реактори, два виведених з експлуатації і два частково добудованих.

Українська правда