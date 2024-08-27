ОАЕ вимагають від Франції надати доступ до затриманого засновника Telegram
Затримання Дурова у Франції є "невідкладною справою", заявили в ОАЕ, адже він є громадянином їх країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Об'єднані Арабські Емірати попросили французьких чиновників надати доступ до затриманого засновника Telegram Павла Дурова, який є громадянином країни Перської затоки.
ОАЕ уважно стежать за цією справою, йдеться в заяві міністерства закордонних справ країни.
Також в повідомленні додають, що надання йому всіх необхідних консульських послуг відбувається в терміновому порядку.
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Нагадаємо:
Французькі правоохоронці висунули Дурову звинувачення у 12 злочинах у Telegram.
Арешт засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова у Франції починає впливати на популярність і рейтинг додатку.