Нафта призупинила дорожчання після перебоїв постачань в Лівії 

Ціни на нафту призупинили своє нещодавнє зростання, знизившись у вівторок після зростання більш ніж на 7% за попередні три сесії на тлі побоювань щодо потенційного закриття лівійських нафтових родовищ.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 18 центів, або на 0,2%, до 81,25 дол за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 28 центів, або на 0,4%, до 77,14 дол за барель.

Повідомляється, що ринки нафти різко зросли протягом попередніх трьох сесій, що було викликано очікуваннями зниження процентних ставок в США, яке може збільшити попит на паливо, військовими діями між Ізраїлем і Хезболлою в Лівані на вихідних, які загрожують широким конфліктом на Близькому Сході, що потенційно може порушити постачання з ключового регіону видобутку, а також можливим закриттям лівійських нафтопроводів.

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За цей період WTI подорожчала на 7,6%, а Brent - на 7%.

Нафтові родовища на сході Лівії, на які припадає майже весь видобуток країни, будуть закриті, а видобуток і експорт припинені, заявила в понеділок адміністрація, що базується на сході країни, після спалаху напруженості навколо керівництва центрального банку.

Підтвердження від міжнародно визнаного уряду країни в Тріполі або від Національної нафтової корпорації (NOC), яка контролює нафтові ресурси країни, не надходило.

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Політична суперечка може вплинути майже на всі 1,17 млн барелів на добу видобутку північноафриканської країни.

Нагадаємо:

Уряд східної частини Лівії, де знаходиться найбільша кількість запасів нафти країни, заявив, що припинить видобуток і експорт ресурсу.

Ціни на нафту виросли на 1% в понеділок на побоюваннях, що ескалація конфлікту в Газі може порушити регіональні постачання нафти.