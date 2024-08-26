Поліція Франції уточнила у чому звинувачують Дурова

Павло Дуров знаходиться під розслідуванням національного відділу з питань кіберзлочинності та національного відділу боротьби з шахрайством.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Дурова звинувачують у пасивності щодо кібер- і фінансових злочинів, які здійснюються на платформі Telegram.

Його досі утримують під вартою, розслідування займається національний відділ з питань кіберзлочинності та національний відділ боротьби з шахрайством.

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Нагадаємо:

Макрон запевнив, що рішення про затримання засновника Telegram Дурова не є політичним.

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Toncoin обвалився і втратив 2,7 мільярда капіталізації після новин про арешт засновника месенджера Telegram Павла Дурова.