Президент Франції вперше висловився щодо затримання Дурова

Макрон запевнив, що рішення про затримання засновника Telegram Дурова не є політичним.

Про це повідомляє Еммануель Макрон у X.

Макрон заявив, що засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримали на території Франції в рамках судового розслідування, що триває.

"Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення мають ухвалювати судді", - написав французький президент.

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Еммануель Макрон зазначив, що Франція підтримує свободу слова.

"Я читаю тут неправдиву інформацію про Францію після затримання Павла Дурова. Франція як ніколи прихильна до свободи вираження думок і комунікації, інновацій та підприємництва. Так і залишиться", – йдеться в повідомленні.

Він також додав, що в умовах верховенства закону, в соціальних мережах, як і в реальному житті, свободи реалізуються в рамках, встановлених законом для захисту громадян і поваги до їхніх основних прав.

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Нагадаємо:

Toncoin обвалився і втратив 2,7 мільярда капіталізації після новин про арешт засновника месенджера Telegram Павла Дурова.