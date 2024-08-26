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У Києві з’явились дашборди з даними про інтернет-провайдерів, що працюють під час відключень

Понеділок, 26 серпня 2024, 17:35 - Віктор Волокіта

У Києві до публічних дашбордів додався розділ з інформацією про тривалість надання послуг інтернет-провайдерами під час тривалих знеструмлень, топ провайдерів за поширенням у районах та поділ інтернет-провайдерів Києва за популярністю. 

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

"Завдяки активній участі в опитуванні застосунку Київ Цифровий на порталі додались публічні дашборди з інформацією про інтернет-провайдерів, які працюють під час відключень світла найдовше", – додав Петро Оленич. 

Він також повідомив, що головною особливістю цього дашборду є те, що можна подивитись, який провайдер у кожному районі Києва підтримує інтернет під час відключень світла найдовше. 

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"Що особливо важливо в ситуаціях, коли ворог постійно намагається вразити критичну інфраструктуру", - розповів Оленич

Переглянути наявні публічні дашборди можна можна за цим посиланням

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Київ інтернет
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