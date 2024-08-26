В "Автостраді" заявили, що Шмигаль блокує кошти на відбудову

Максим Шкіль Автострада

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вісім місяців не може винести на розгляд уряду постанову про використання коштів Європейського інвестиційного банку на відновлення інфраструктури.

Про це заявив власник компанії "Автострада" Максим Шкіль в інтерв'ю ЕП.

"ЄІБ виділив транш Україні на відновлення внаслідок російської агресії. Ці кошти лежать на розрахункових рахунках в "Укрексімбанку". Протягом восьми місяців вони без розподілу у зв'язку з відсутністю ухваленої постанови Кабінету міністрів про так зване "швидке відновлення". Декілька разів ця постанова поверталася", – заявив Шкіль.

На його думку, "це штучно створена кимось ситуація, коли свідомо не розраховуються за виконані роботи".

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"Ці кошти є, ці кошти відповідають бюджетному розпису, ці кошти лежать на рахунках. Вони не можуть бути використані на щось інше, як на погашення боргів. Але, на жаль, ці кошти не виділяються", – сказав бізнесмен.

За його словами, держава заборгувала "Автостраді" за виконані роботи до десяти мільярдів гривень.

Детальніше читайте за посиланням: Максим Шкіль: Держава профінансувала захист енергооб’єктів від ракет на 10%

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Нагадуємо:

Раніше ЕП повідомляла, що Мінфін та Кабмін через "бюрократичні перепони" блокують розподіл 150 мільйонів євро від ЄС на захист енергооб'єктів.

Неспроможність погодження постанови про виділення 150 мільйонів євро блокує другу частину гранту від ЄС на 130 мільйонів для відновлення портової інфраструктури.

У Мінфіні відповіли, що Агентство відновлення "одразу отримало" транш на 150 мільйонів євро, але "довела плани фінансування підрядникам без офіційного урядового схвалення".

Відомство переконує, що Агентство відновлення передає підрядникам інформацію, яка не відповідає дійсності, звинувачуючи у затримках Кабмін та Мінфін.

Економічна правда