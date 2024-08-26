В Україні почали вирощувати компонент для виробництва пороху

Бавовник Фото з відкритих джерел

У березні цього року уряд розпочав проєкт вирощування бавовнику - компонента для виробництва пороху.

Про це повідомляє пресслужба Національна асоціація оборонної промисловості України.

Зазначається, що компонент для пороху вирощують в кількох регіонах країни на 10 експериментальних полях.

"Результати експертизи після збору врожаю мають показати, чи придатна українська сировина для виготовлення вибухових речовин", - зазначили в асоціації.

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Водночас заступник голови асоціації оборонної промисловості Сергій Висоцький зазначив, що глобальний дефіцит пороху обмежує можливості країн-постачальників задовольнити зростаючі потреби України.

"Компанії нашої Асоціації можуть збільшити виробництво боєприпасів різних калібрів, включаючи 122-мм та мінометні, вдвічі. Однак для цього потрібні стабільні поставки порохів та вибухових речовин. Наразі таких постійних поставок немає", — підкреслив Висоцький.

В пресслужбі додали, що для збільшення виробництва боєприпасів в Україні можливе лише за умови забезпечення стабільних постачань пороху або створення власного виробництва.

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Довідка. Бавовник використовується у виробництві бавовняної целюлози та виготовленої з неї нітроцелюлози – ключових компонентів для виготовлення вибухівки та пороху.

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Нагадаємо:

Експорт нітроцелюлози із Китаю до РФ - матеріалу подвійного призначення, який можна використовувати для виробництва боєприпасів - різко зріс відтоді, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення в Україну.

В України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб. Для цього пропонується створити і розвивати бавовняний кластер в Одеській області.

Економічна правда.