В "Укренерго" розповіли, з чим можуть бути пов'язані аварійні відключення світла

Аварійні вимкнення світла можуть бути пов'язані із заходами для підтримки енергосистеми або з можливими пошкодженнями енергообєктів.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко під час брифінгу.

"Такі заходи (аварійні обмеження світла - ЕП) можуть викликатися як превентивними кроками, так і пошкодженням енергообладнання. Давайте дочекаємося обстеження після завершення повітряної тривоги й енергетики вийдуть з офіційним релізом з ситуацією в енергетиці та термінами відновлення", - сказав він.

За його словами, ракетно-дронова атака охопила усю територію України. Атака сталася на регіони, де розташовувалася велика кількість енергооб'єктів.

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"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

У деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, столична влада каже, що це пов’язано з ситуацією в загальноукраїнській енергомережі.

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Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту.

Під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.

Економічна правда.