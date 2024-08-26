У Запорізькій області виникла пожежа на об'єкті енергоінфраструктури

У Запорізькій області внаслідок російської атаки виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"У Запорізькій області поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа. Інформація щодо наслідків уточнюється", - зазначив Федоров.

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Вранці 26 серпня Росія здійснила масовану атаку по Україні. На Рівненщині ціллю ворога став об’єкт енергетичної інфраструктури.

У Львівській області ворог також атакував енергооб'єкти, через що виникли перебої зі світлом.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, ситуація в енергетиці складна. "Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

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