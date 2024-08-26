На Рівненщині ворог вдарив по одному із енергетичних обʼєктів

Вранці 26 серпня Росія здійснила масовану атаку по Україні. На Рівненщині ціллю ворога став об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Сьогодні зранку Рівненщина зазнала удару ворога. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури…Знеструмлені населені пункти у Рівненському районі", – зазначив він.

Крім цього, у житловому будинку пошкодило вікна. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

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Коваль наголосив, що людських жертв немає.

Нагадаємо:

У Львівській області ворог також атакував енергооб'єкти, через що виникли перебої зі світлом.

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За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, ситуація в енергетиці складна. "Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.