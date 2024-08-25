У Telegram вперше прокоментували затримання Дурова

У Telegram прокоментували затримання у Франції свого засновника й керівника Павла Дурова, наголосивши, що соцмережа дотримується законів ЄС, а Дуров "не має чого приховувати".

Джерело: Telegram News

Дослівно: "Telegram дотримується законів ЄС, включаючи Закон про цифрові послуги – його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється.

CEO Telegram Павло Дуров не має чого приховувати і часто подорожує Європою.

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Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою".

Деталі: У соцмережі підкреслили, що "майже мільярд користувачів у всьому світі використовують Telegram як засіб комунікації та джерело життєво важливої інформації".

Там також додали, що очікують на швидке вирішення цієї ситуації.

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Що передувало: Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа. Правоохоронні органи звинуватили його у співучасті в наркоторгівлі, педофілії та шахрайстві через відмови адміністрації месенджера співпрацювати з владою Франції.

Російське посольство у Франції запросило консульський доступ до Дурова і звинуватило французьку владу в "ухиленні від взаємодії".

Криптовалюта Toncoin, яку використовують у Telegram та співзасновником якої є Павло Дуров, різко знизилась у ціні після новини про арешт співзасновника у Франції.

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Українська правда