Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено територію енергообʼєкта

Внаслідок російського обстрілу з 23 на 24 серпня пошкодження зазнала територія енергетичного обʼєкта у центральній частині країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Центральний регіон: внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено територію енергетичного об'єкта", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, на сході після нічного обстрілу пошкоджено обладнання на одній з підстанцій, а на південному-сході - повітряну лінію. Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 528 населених пунктів.

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При цьому, за добу енергетикам вдалось заживити 12 269 споживачів.

Нагадаємо:

23 серпня атомний енергоблок на 1 ГВт підʼєднано до енергосистеми України після дострокового планового ремонту.

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Україна відновить експорт електроенергії до Європи з 25 серпня через профіцит потужності в енергосистемі.

Економічна правда