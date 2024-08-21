Угорщина знайшла, як забезпечити себе нафтою попри проблеми з транзитом через Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на тлі труднощів з отриманням нафти й газу з Росії заявив, що країна завершує переговори про забезпечення себе нафтою після того, як ускладнився транзит нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Про це він сказав журналістам після засідання угорського уряду в середу, 21 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство МТІ.

Сійярто вкотре поскаржився на те, що Європейський Союз не хоче допомогти Угорщині вирішити проблему з транзитом нафти "Лукойлу" через Україну, яка "порушила Угоду про асоціацію".

"Тому зараз повним ходом йдуть переговори щодо забезпечення збалансованого постачання нафти для Угорщини в довгостроковій перспективі, незважаючи на українські заходи і на те, що Європейська комісія нам не допомагає", – додав він.

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Голова угорського МЗС каже, що ці переговори "вже наближаються до фінішної прямої", тому "ми можемо гарантувати постачання нафти в Угорщину в довгостроковій перспективі, незважаючи на заходи і недбалість Києва і Брюсселя".

Також Сійярто запевнив, що з постачанням газу – теж переважно з Росії – до Угорщини немає ніяких проблем попри бойові дії в Курській області, де розташована газорозподільча станція "Суджа".

"Енергопостачання Угорщини забезпечене, незважаючи на всі виклики, про які ви добре знаєте", – підсумував угорський міністр.

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Нагадаємо, минулого місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС. Крім того, Брюссель не побачив ознак того, що зупинка транзиту нафти "Лукойлу" підірвала енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини.

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