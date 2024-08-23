Райффайзен Банк відкрив підземні відділення в Харкові та Дніпрі

Український підрозділ "Райффайзен Банк" відкрив перші підземні відділення в Харкові та Дніпрі, які працюватимуть при оголошенні повітряної тривоги.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Підземні відділення працюватимуть на базі наявних і обслуговуватимуть клієнтів у разі оголошення повітряної тривоги. Обслуговування клієнтів уже доступне через окремий вхід, що веде в підземне приміщення.

Вони надають усі банківські послуги, що й традиційні відділення, зокрема це - відкриття рахунків, депозитів, кредитування, консультації клієнтів та розрахунки в касі.

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У "Райффайзен Банку" пояснили, що перші підземні банківські відділення з'явилися в містах, розташованих поблизу бойових дій, які постійно зазнають обстрілів. Кількість і тривалість повітряних тривог у цих містах підвищена, клієнти мають обмежений доступ до офлайн-послуг і часті проблеми зі стабільним зв'язком.

Очікується, що цей крок допоможе підтримати економічну стабільність у прифронтових регіонах. Надалі банк планує відкрити окремі підземні відділення в Харкові, Дніпрі та інших прифронтових містах.

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Економічна правда.