Рада не підтримає урядову ініціативу "Національний кешбек" – нардеп

Ініціатива уряду про національний кешбек за купівлю українських товарів є популістською, і Верховна Рада її не підтримає.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос"), передає "Інтерфакс-Україна".

"Популістська ініціатива... Уряд ухвалив експериментальний проєкт про впровадження цього кешбеку за наші гроші... Проблема для уряду полягає в тому, що вони не можуть обійти тут парламент... Ми не дамо провести ці зміни, ми будемо їх збивати, уряд з нами не консультувався", - сказав Железняк на брифінгу в четвер.

За його словами, урядова ідея про кешбек не має жодного стосунку до пожвавлення економіки.

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Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення про запуск "Національного кешбеку" з 2 вересня, який українці зможуть оформлювати через застосунок "Дія".

Програма дозволить отримувати до 3 тисяч гривень компенсації щомісяця за купівлю товарів українського виробництва.

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Ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, донати на армію, придбання військових облігацій, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно або медичні послуги.

Українські виробники та продавці також зможуть подати заявки на участь у програмі через портал "Дія" і зареєструвати свої товари.

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Економічна правда