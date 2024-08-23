Націоналізований Миколаївський глиноземний завод не може повноцінно відновити роботу

Націоналізований Миколаївський глиноземний завод, який до повномасштабної війни належав росіянину Олегу Дерипасці, поки що не може повноцінно відновити роботу.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль, пише LIGA.net.

"Націоналізований завод перебуває в управлінні Фонду державного майна. Ми підтримуємо його робочий стан. Зараз його діяльність призупинена через блокування морських портів Миколаєва та ризики обстрілів. Ці обставини унеможливлюють його повноцінне функціонування зараз", – сказав Коваль.

Миколаївський завод – єдиний в Україні виробник глинозему.

Реклама:

Відновлення його роботи потрібне для відновлення виробництва алюмінію на Запорізькому алюмінієвому комбінаті, який зараз виставлений на приватизацію.

"Відновлення виробництва алюмінію, хоч і потребує значних інвестицій, є цілком реальним. Зрозуміло, що для повноцінного відновлення виробництва алюмінію необхідна стабільна сировинна база. Це передбачає створення вертикально інтегрованих ланцюгів постачання, включно з відновленням роботи Миколаївського глиноземного заводу та забезпеченням постачання бокситів з українських рудників", – сказав він.

Нагадаємо:

Реклама:

Фонд державного майна планує приватизувати Миколаївський глиноземний завод (МГЗ), який раніше належав підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці.

У березні цього року Фонд держмайна заявив про завершення націоналізації чергового активу російського олігарха Олега Дерипаски - ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію Миколаївського глиноземного заводу, власником якого є підсанкційний російський олігарх Дерипаска.