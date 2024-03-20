Всі розділи
Укр / Рус

Миколаївський глиноземний завод Дерипаски перейшов в управління ФДМУ

Середа, 20 березня 2024, 20:09 - Олексій Павлиш
 
фото: ФДМУ

Фонд держмайна заявив про завершення націоналізації чергового активу російського олігарха Олега Дерипаски - ТОВ "Миколаївський глиноземний завод". 

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Відсьогодні єдиним засновником підприємства є Фонд державного майна України", - йдеться у заяві.

У ФДМУ нагадали, що Дерипаска контролював Миколаївський глиноземний завод, починаючи з 2000-х років. Підприємство є одним з найбільших у Європі кольорової металургії, яке починаючи з 2022 року не працювало.

Реклама:

Нагадаємо:

За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію Миколаївського глиноземного заводу, власником якого є підсанкційний російський олігарх Дерипаска.

У 2022 році повідомлялось, що це підприємство із власності російського олігарха Олега Дерипаски суд передав в управління АРМА.

Реклама:

Економічна правда

завод ФДМУ Дерипаска
Реклама:
Матеріали за темою
ФДМУ готує до приватизації завод "ПентоПак", конфіскований у грецько-російського олігарха Саввіді 6 березня 2024, 17:17
Фонд держмайна став власником 97,5% акцій ЗАлК, Дерипаска більше не акціонер 26 лютого 2024, 11:24
Росія відновила роботу заводу в Усть-Лузі після українського обстрілу - Reuters 14 лютого 2024, 17:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті