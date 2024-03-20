Миколаївський глиноземний завод Дерипаски перейшов в управління ФДМУ

фото: ФДМУ

Фонд держмайна заявив про завершення націоналізації чергового активу російського олігарха Олега Дерипаски - ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Відсьогодні єдиним засновником підприємства є Фонд державного майна України", - йдеться у заяві.

У ФДМУ нагадали, що Дерипаска контролював Миколаївський глиноземний завод, починаючи з 2000-х років. Підприємство є одним з найбільших у Європі кольорової металургії, яке починаючи з 2022 року не працювало.

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Нагадаємо:

За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію Миколаївського глиноземного заводу, власником якого є підсанкційний російський олігарх Дерипаска.

У 2022 році повідомлялось, що це підприємство із власності російського олігарха Олега Дерипаски суд передав в управління АРМА.

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Економічна правда