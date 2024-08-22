Фонд держмайна спробує продати порт, яким зацікавились поляки

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Фонд державного майна призначив на 6 вересня аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі, пише LIGA.net.

Це буде уже дев'ята спроба продати порт в Одеській області.

На відміну від попередніх аукціонів, які відбулися у 2023 і на початку 2024 року, цього разу на нього може прийти іноземний інвестор.

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16 серпня заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань опублікував у Facebook фото з порту з підписом: "Може бути цікава польська інвестиція на Чорному морі".

У коментарі галузевому виданню "Центр транспортних стратегій" він розказав, що польські інвестори розглядають можливість участі у приватизації Білгород-Дністровського порту.

Стартова ціна приватизації – 177,97 млн грн.

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Об’єкт розташований на території площею 64,4 га, він містить дев'ять суден портового флоту, 47 одиниць автомобільного та чотири одиниці залізничного транспорту, 18 кранів, 41 автонавантажувач, чотири екскаватори, три бульдозери, кран на пневмоході, компресор.

Нагадаємо:

У 2023 році "Укрдонінвест" бізнесмена Кропачова стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Однак зрештою Кропачов відмовився від купівлі порту.