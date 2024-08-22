Уряд шукатиме альтернативні рішення без тиску на "білий" бізнес – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з урядовцями та народними депутатами узгоджено необхідність ухвалення конкретних рішень для підтримки економіки, збереження робочих місць та детінізації.

Про це заявив Зеленський у своєму відеозверненні в середу ввечері.

"Провів тривалу, дуже детальну нараду з членами уряду і представниками Верховної Ради. Декілька питань. Плануємо рішення, які треба ухвалити для підтримки наших Сил оборони. А також для підтримки економічної активності в країні. Щоб ми могли не лише зберегти робочі місця, а й дати українській економіці більше можливостей, більше потенціалу зростання", - розповів Зеленський.

Президент додав, що також важливі "висновки після зустрічей із підприємцями в областях".

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За його словами, уряд надасть усі деталі після того, як буде підготовлено відповідні проєкти рішень.

"Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на "білий" бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації", - наголосив Зеленський.

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Нагадаємо:

Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт з підвищенням низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився.