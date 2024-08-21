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Банки оновили курс валют: долар та євро подорожчали

Середа, 21 серпня 2024, 11:25 - Олексій Артемчук

Середній курс долара до гривні у середу 21 серпня у банках України збільшився на 5 копійок, євро - на 20 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,20 - 41,65 грн (курс на 20 серпня – 41,10 - 41,60 грн);
  • Євро – 45,50 - 46,1 грн (курс на 20 серпня – 45,25 - 45,90 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,39 – 41,47 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,70 – 45,90 грн.

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 40,95 - 41,60 грн;
  • Ощадбанк – 41,10 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк – 41,00 - 41,58 грн;
  • ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.

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Нагадаємо:

Офіційний курс долара та євро зросте у середу – долар додасть у ціні 4 копійки, євро – 21.

Офіційний курс долара зросте у вівторок - іноземна валюта додасть у ціні 9 копійок.

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