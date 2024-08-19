Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на вівторок

Офіційний курс долара зросте у вівторок - іноземна валюта додасть у ціні 9 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на 20 серпня.

Осторонь не залишилося і євро. Регулятор додав до курсу валюти 31 копійку.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

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1 долар США — 41,30 грн (41,21 грн станом на 19 серпня);

1 євро — 45,60 грн (45,29 грн станом на 19 серпня).

Нагадаємо:

Станом на 19 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 16 копійок, євро ж подешевшало на 1 копійку.

Економічна правда.

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