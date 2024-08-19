Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на вівторок
Понеділок, 19 серпня 2024, 19:50 -
Офіційний курс долара зросте у вівторок - іноземна валюта додасть у ціні 9 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на 20 серпня.
Осторонь не залишилося і євро. Регулятор додав до курсу валюти 31 копійку.
Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,30 грн (41,21 грн станом на 19 серпня);
- 1 євро — 45,60 грн (45,29 грн станом на 19 серпня).
Нагадаємо:
Станом на 19 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 16 копійок, євро ж подешевшало на 1 копійку.
Економічна правда.
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