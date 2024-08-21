Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара та євро
Середа, 21 серпня 2024, 10:56 -
Офіційний курс долара та євро зросте у середу – долар додасть у ціні 4 копійки, євро – 21.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на 21 серпня.
Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,34 грн (41,30 грн станом на 20 серпня);
- 1 євро — 45,81 грн (45,60 грн станом на 20 серпня).
Нагадаємо:
Реклама:
Офіційний курс долара зросте у вівторок - іноземна валюта додасть у ціні 9 копійок.
Реклама: