Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара та євро

Середа, 21 серпня 2024, 10:56 - Олексій Артемчук

Офіційний курс долара та євро зросте у середу – долар додасть у ціні 4 копійки, євро – 21.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на 21 серпня.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США — 41,34 грн (41,30 грн станом на 20 серпня);
  • 1 євро — 45,81 грн (45,60 грн станом на 20 серпня).

Нагадаємо:

Реклама:

Офіційний курс долара зросте у вівторок - іноземна валюта додасть у ціні 9 копійок.

Нацбанк долар євро курс валют
Реклама:
Матеріали за темою
Нацбанк оновив курс гривні: скільки коштують долар та євро після вихідних 19 серпня 2024, 12:37
Нацбанк підвищив курс гривні 16 серпня 2024, 09:28
Нацбанк оновив курс гривні: євро подорожчало, долар мінімально подешевшав 15 серпня 2024, 11:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті