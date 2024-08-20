Пожежу на промоб'єкті в Тернополі ліквідовано
Вівторок, 20 серпня 2024, 15:46 -
Пожежу на промисловому об'єкті в місті Тернополі, що виникла внаслідок російського ракетного удару в ніч на вівторок, ліквідовано о 14:40.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної адміністрації.
"О 14:40 пожежу на промисловому об'єкті в Тернополі ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Раніше, під час нічної атаки російські окупанти поцілили у промисловий об'єкт у Тернопільській області, де розпочалася пожежа.
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Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук тоді повідомила, що шкідливі речовини від загоряння потрапили у високі шари атмосфери.
Нагадаємо:
Уночі 20 серпня росіяни завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах на Сумщині - майже 19 тисяч людей без світла.
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Економічна правда.
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