Пожежу на промоб'єкті в Тернополі ліквідовано

Пожежу на промисловому об'єкті в місті Тернополі, що виникла внаслідок російського ракетного удару в ніч на вівторок, ліквідовано о 14:40.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної адміністрації.

"О 14:40 пожежу на промисловому об'єкті в Тернополі ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Раніше, під час нічної атаки російські окупанти поцілили у промисловий об'єкт у Тернопільській області, де розпочалася пожежа.

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Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук тоді повідомила, що шкідливі речовини від загоряння потрапили у високі шари атмосфери.

Нагадаємо:

Уночі 20 серпня росіяни завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах на Сумщині - майже 19 тисяч людей без світла.

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Економічна правда.