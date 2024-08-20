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Російські війська уночі завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах Сумщини

Вівторок, 20 серпня 2024, 09:50 - Артур Крижний

Уночі 20 серпня росіяни завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах на Сумщині - майже 19 тисяч людей без світла.

Про це повідомляє пресслужба Сумьської ОВА.

"В ніч на 20 серпня ворог завдав ракетного удару по об'єктам енергетики Глухівської громади. Внаслідок атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тисяч абонентів", - йдеться у повідомленні.

Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

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"Вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору", - додали у пресслужбі ОВА.

Нагадаємо:

У ніч на 20 серпня російські загарбники атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, крилатою ракетою "Іскандер-К", керованими авіаційними ракетами Х-59 та 26 ударними БпЛА типу "Shahed"; 28 повітряних цілей вдалося знищити.

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Економічна правда.

енергетика війна
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