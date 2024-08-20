Росія вдарила по підприємству в Тернополі

Під час нічної атаки російські окупанти поцілили у промисловий об'єкт у Тернопільській області, де розпочалася пожежа. Містян закликають щільно закрити вікна і утриматися від довгого перебування на свіжому повітрі.

Джерело: брифінг представників Тернопільської ОВА

Пряма мова заступника начальника Тернопільської ОВА Віктора Усенка: Під час нічної атаки ворог завдав удару по промисловому об'єкту. Виникла пожежа".

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Деталі: Начальник головного управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей розповів, що окупанти влучили в одну із ємностей, де зберігалися пально-мастильні матеріали.

Інформація про пожежу на підприємстві у Тернополі з'явилась у рятувальників близько 03.00. Для ліквідації пожежі залучили 90 рятувальників і 20 одиниць техніки. О 06.20 пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває гасіння пожежі. Постраждалих внаслідок події не було.

Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук повідомила, що шкідливі речовини потрапили у високі шари атмосфери, які розсіюються з рухом повітряних мас - швидкість руху повітряних мас 10 м за хв. Маси рухаються в напрямку Теребовлі та Козови.

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Наразі, за її словами, перевищень шкідливих речовин у повітрі немає. Проте до уточнених досліджень повітря і води, вона закликала утриматися від тривалих прогулянок на свіжому повітрі, тримати дітей у закритих приміщеннях і закрити вікна.

Українська правда