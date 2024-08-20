Доходи найбільших українських компаній зросли майже на 20%: які галузі попереду

Найбільші 1000 українських підприємств торік отримали чистий дохід у сумі майже 7,2 трлн грн, що на 19,4% більше, ніж у 2022-му, коли він становив 6 трлн грн.

Про це йдеться у дослідженні фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl.

Більшість цих компаній традиційно належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу й зосереджені у столичному регіоні.

Найчисельнішими секторами великого бізнесу є: харчова промисловість (139 компаній), нафтогазовий сектор (115), електроенергетика (104), сільське господарство (97). Більше ніж по 50 компаній серед топ-1000 підприємств за доходами діє у таких секторах, як оптова та роздрібна торгівля та машинобудування.



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Лідером за обсягом доходів залишається нафтогазовий сектор з показником у 1,2 трлн грн (16,8% від загальних доходів), за ним йде електроенергетика з 15,9%. Проте обидва сектори зазнали зниження питомої ваги у загальному доході порівняно з минулим роком.

YouControl

Третю позицію посідає роздрібна торгівля, яка наростила свою частку до 10,6%, обігнавши харчову промисловість (8,2%) та сільське господарство (7,1%).

Варто зазначити, що ІТ-сектор вперше за багато років знизив свою частку в доходах великого бізнесу, зменшившись з 1,3% до 1,1%. Це пов'язано зі стагнацією експорту комп'ютерних послуг та скороченням кількості ІТ-спеціалістів.

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Нагадаємо:

За перше півріччя 2024 року виторг мережі ресторанів McDonaldʼs в Україні зріс на 44% і досяг 7,8 мільярда гривень, а прибуток - на 82%.

За результатами першого півріччя 2024 року три українські компанії корпорації Roshen наростили свої виторги.

Економічна правда.