Австрійська енергетична група більше не залежна від російського газу

Австрійська енергетична група OMV більше не є залежною від російського газу.

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на інтерв’ю APA генерального директора OMV Альфреда Штерна.

Енергетична група OMV, з Австрії, більше не є залежною від російського газу і зможе забезпечити своїх клієнтів у разі припинення газового транзиту через Україну.

"Ми вже більш як два роки працюємо над диверсифікацією наших джерел газу і транспортних маршрутів, щоб більше не залежати від поставок з боку "Газпрому". Ми можемо забезпечити всіх наших контрактних клієнтів, навіть якщо російський газ не надходитиме. У OMV вже немає цієї залежності", - сказав Штерн.

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Також директор запевнив, що OMV значно скоротила обсяги природного газу, які купуються в "Газпрому", у порівнянні з тими, що були до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він зазначив, що компанія OMV наполягатиме на суворому дотриманні російським "Газпромом" умов контракту.

При цьому, за контрактом російський концерн має постачати газ на словацько-австрійський кордон, тож якщо Україна не продовжить контракт на транзит газу з "Газпромом", то останній не зможе виконувати контракт з OMV вже з нового року.

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Спілкування між OMV і "Газпромом" зараз відбувається переважно через юристів, з кількома процесами в арбітражних судах.

Нагадаємо:

Чистий збиток головної компанії РФ ПАТ "Газпром" за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,64 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року.

Чистий прибуток "Новатеку" в першому півріччі 2024 року зріс на 120%, порівняно з минулим роком.