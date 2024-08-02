Японські акції зазнали найбільшого падіння за майже 40 років

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Фондовий індекс Nikkei, який об’єднує найбільші компанії Японії, впав більш ніж на 2 000 пунктів, що стало другим за величиною падінням в історії.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

У п'ятницю фондовий індекс Nikkei впав більш ніж на 2000 пунктів, що стало другим за величиною падінням в історії, після "Чорного понеділока 1987 року.

Повідомляється, що це сталося на тлі падіння світових ринків, спричиненого побоюваннями щодо рецесії в США після слабших, ніж очікувалося, економічних даних.

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Акції розпродавались по всьому світу після падіння попереднього дня, оскільки настрої ще більше погіршились, а нещодавнє підвищення курсу єни до долара також стимулювало розпродаж акцій автомобільної та електронної промисловості, пов'язаної з експортом.

Індекс Nikkei Stock Average, що складається з 225 компаній, знизився на 2 216,63 пункти, або на 5,81%, з рівня 35 909,70 пунктів у четвер, що є найнижчим показником з 26 січня.

Широкий індекс Topix впав на 166,09 пунктів, або 6,14%, до 2 537,60, найнижчого рівня закриття з 1 лютого.

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П'ятничне падіння Nikkei стало другим за величиною одноденним падінням з 20 жовтня 1987 року, коли індекс впав на 3836 пунктів на наступний день після обвалу фондового ринку "чорного понеділка".

Нагадаємо:

Японії витратила на підтримку єни за останній місяць 5,5 трлн єн (36,6 млрд дол).

Райони з ядерними та відновлюваними джерелами енергії стануть центрами, навколо яких буде зосереджуватись промисловість.