Агенція оборонних закупівель поставила 154 пікапи для потреб ЗСУ: скільки витратили

Агенція оборонних закупівель Міноборони поставила для військових 154 пікапи Great Wall Wingle 5 за результатами закупівель у системі Prozorro.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що автомобілі можуть взяти на борт до 5 осіб та вантаж масою до 1 тонни, а також здатні буксирувати причеп масою 850 кілограмів. У кузові можна розмістити до 4 осіб особового складу та додаткове обладнання під озброєння.

У тендерах на закупівлю пікапів змагалося 11 учасників. Постачальник переміг із ціною 996 тис. грн за авто, включно з ПДВ. Загальна сума укладених контрактів — 153 млн грн, з яких приблизно 40 млн грн складають мита, податки та збори, що повернуться в бюджет країни.

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Пікапи мають повний привід та дизельний дволітровий двигун потужністю 143 кінські сили, який відповідає стандарту ЄВРО-4 та поєднаний з 6-ступеневою механічною коробкою передач.

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Нагадаємо:

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У Міністерстві оборони допустили до постачання для ЗСУ шведський бронетранспортер PbV 302.

З початку великої війни, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у військах близько 20 зразків бойових бронемашин із захистом від мін та засідок.

Економічна правда.