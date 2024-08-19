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До постачання для ЗСУ допустили шведський БТР з авіаційною гарматою

Понеділок, 19 серпня 2024, 13:57 - Артур Крижний
 
Міноборони

У Міністерстві оборони допустили до постачання для ЗСУ шведський бронетранспортер PbV 302.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Бронетранспортер вагою понад 13 тонн має широкі гусениці, що дозволяє йому рухатись складним бездоріжжям, м’якими і сипучими ґрунтами, зокрема, по болоту і пісках, а також долати водні перешкоди.

Озброєний шведський бронетранспортер 20-мм автоматичною гарматою Hispano-Suiza, що встановлювалась також і на літаки.

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Шведські PbV 302 також мають додаткове посилення бронювання внутрішнім протиуламковим підбоєм і зовнішніми керамічними елементами. Лобова броня витримує пряме влучання 20-міліметрового снаряду.

Гусеничний  шведський БТР має дизельний двигун потужністю 270 кінських сил, що розганяє бойову машину до швидкості понад 60 кілометрів на годину.

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Нагадаємо:

З початку великої війни, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у військах близько 20 зразків бойових бронемашин із захистом від мін та засідок.

Економічна правда.

війна ЗСУ Міноборони
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