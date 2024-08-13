Міноборони допустило до війська близько 20 зразків бронемашин

міністерство оборони

З початку великої війни, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у військах близько 20 зразків бойових бронемашин із захистом від мін та засідок.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міноборони зазначило, що з початком вторгнення РФ кодифікувало та допустило до експлуатації близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом MRAP.

Для потреб військових до експлуатації допустили зразки бронемашин, випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини та інших країн, а також ті, що виготовлені українськими виробниками.

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Повідомляєтсья, що бронемашини MRAP (від англійської Mine Resistant Ambush Protected – захист проти мін і засідок) – це клас військової техніки, що має посилений балістичний захист корпусу.

Форма днища таких машин пристосована для розсіювання енергії вибуху мін чи саморобних вибухових пристроїв. Також у машинах передбачені спеціальні амортизаційні сидіння для екіпажу та десанту.

У таких бронемашинах є капсула, котра забезпечує захист військових під час підриву, а двигун та колеса техніки виступають як вибухопоглинальні елементи – вони беруть на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, але водночас зберігають цілісність модуля.

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