Держбюджет отримав 1,5 мільярда від приватизації з початку року

Фонд державного майна України забезпечив за 7 місяців 2024 року майже 1,5 млрд грн надходжень до бюджету від приватизації.

Про це йдеться у аналізі результатів діяльності ФДМУ, оприлюдненому нардепом Ярославом Железняком.

"За період з 1 січня 2024 року по 31 липня 2024 року від приватизації об’єктів державної власності до державного бюджету України перераховано 1 449 705 191,09 грн", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у липні сума надходжень до бюджету від приватизації становила 399,04 млн грн.

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Зазначається, що за 7 місяців року нового власника було знайдено для 234 об’єктів державної власності, з яких у липні – для 19.

Нагадаємо:

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", колись єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю понад 100 тис. тонн на рік, виставили на продаж.

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Фонд державного майна презентував онлайн-сервіс, який дозволяє безплатно отримати довідку про вартість своєї нерухомості.

Фонд держмайна (ФДМУ) отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату (ЗАлК), які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Економічна правда.