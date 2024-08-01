"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" виставили на продаж

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", колись єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю понад 100 тис. тонн на рік, виставили на продаж.

Про це повідомляє голова ФДМУ Віталій Коваль.

Фонд державного майна України виставив на приватизацію 97,5% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (ЗАлК). Стартова ціна – 151,9 млн грн.

Повідомляється, що до складу промислового комплексу входять 1 497 об'єктів нерухомості загальною площею 370 929,85 кв.м. Виробництво розташоване на 25 зареєстрованих земельних ділянках загальною площею 216,0856 га. В активі - 291 од. транспорту та спецтехніки.

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Онлайн-аукціон відбудеться 6 серпня у системі Прозорро.Продажі. Прийом заявок - до 5 серпня включно.

"Під впливом російського капіталу прострочена кредиторська заборгованість сягнула 6,44 млрд гривень", – йдеться в повідомленні.

Коваль в повідомленні додає, що приватизація відкриває нову главу в історії ЗАлК, даючи шанс на відродження під керівництвом ефективного проукраїнського власника.

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Нагадаємо:

Фонд державного майна презентував онлайн-сервіс, який дозволяє безплатно отримати довідку про вартість своєї нерухомості.

Фонд держмайна (ФДМУ) отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату (ЗАлК), які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці.