Третій день масштабної кібератаки на monobank: спецслужби запропонували допомогу

Безпрецедентна DDOS-атака на monobank триває вже третій день. До банку надійшло понад 5,5 мільярдів запитів. На кібератаку звернув увагу Amazon Web Services.

Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Атака почалась у пʼятницю 16 серпня. Тоді за три години до monobank надійшло мільярд запитів.

На третій день кібератаки, за словами Гороховського, допомогу у відбитті запропонували українські спецслужби.

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"До кейсу підключилися співробітники AWS (Amazon Web Services). Для них кібератака такого масштабу також нетипова. Крім того, нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", - зазначив співзасновник monobank.

Нагадаємо:

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Другу добу поспіль на monobank ведуть масштабну DDOS-атаку. Служби банку продовжують відбивати її.

Економічна правда