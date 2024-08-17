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У неділю відлючень електроенергії не прогнозують

Субота, 17 серпня 2024, 18:00 - Володимир Тунік-Фриз

У неділю 18 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра 18 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.

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В" Укренерго" закликають не вмикати потужні прилади одночасно з 18:00 до 23:00.

Нагадаємо:

Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.

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Україна наступного тижня може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії через спекотну погоду і, як наслідок, зростання її споживання. 

За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

Економічна правда

електроенергія енергетика Укренерго
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