У неділю відлючень електроенергії не прогнозують
У неділю 18 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Завтра 18 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.
В" Укренерго" закликають не вмикати потужні прилади одночасно з 18:00 до 23:00.
Нагадаємо:
Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.
Україна наступного тижня може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії через спекотну погоду і, як наслідок, зростання її споживання.
За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.
Економічна правда