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Україна та Гватемала продовжать перемовини щодо вільної торгівлі

Субота, 17 серпня 2024, 12:00 - Володимир Тунік-Фриз

Україна і Гватемала продовжать роботу із підписання Угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Під час зустрічі у Домініканській республіці президент Гватемали Бернардо Алеваро та перша віце-премʼєр-міністерка економіки Юлія Свириденко домовились про продовження роботи з підписання Угоди про вільну торгівлю.

Гватемала є одним із найбільших прихильнииків Україгни у Латинській Америці.

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Нагадаємо:

Після відкриття Українського морського коридору за рік більш ніж 2300 суден зайшло в чорноморські порти України. Вантажообіг склав більш ніж 64 млн тонн. 

Росія та Китай з осені можуть перейти на бартер у взаємній торгівлі через проблеми з банківськими платежами через західні санкції.

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Економічна правда

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