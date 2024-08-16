Нафтосервісна компанія SLB розширює діяльність у Росії після виходу конкурентів
Найбільша у світі нафтосервісна компанія розширює свою діяльність у Росії після виходу її основних західних конкурентів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це пише Financial Times.
SLB, компанія зі штаб-квартирою в Х’юстоні, раніше відома як Schlumberger, у липні 2023 року публічно зобов’язалася припинити "постачання продуктів і технологій до Росії" зі своїх глобальних об’єктів.
Російські митні документи показують, що після введення цієї заборони такий імпорт уповільнився до початку вересня.
Але, як пише видання, документи показують, що компанія також продовжувала імпортувати матеріали з інших джерел, залучивши обладнання на 17,5 млн доларів у період із серпня до грудня 2023 року, останньої дати доступних записів.
З них 2,2 мільйона доларів було заявлено як такі, що були спочатку виготовлені компанією SLB або її дочірніми компаніями.
Видання пише, що SLB протистоїть тиску правозахисних груп і українського уряду щодо виходу з Росії, які стверджують, що його робота в країні допомагає отримати мільярди доларів доходів від нафти для підтримки воєнних зусиль Кремля.
Минулого року Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло SLB до чорного списку "міжнародних спонсорів війни", що є частиною глобальної кампанії з викриття компаній, які ведуть бізнес з Москвою.
Два найбільші конкуренти SLB у США в секторі нафтових послуг, Baker Hughes і Halliburton, вийшли з Росії після вторгнення Москви в Україну. Вони продали свій російський бізнес місцевим менеджерам у 2022 році.
Видання зазначило, що доходи головної російської дочірньої компанії SLB зросли на 527 млн рублів до 27,3 млрд рублів ($307 млн) у 2023 році порівняно з роком раніше.
SLB постачала обладнання деяким з найбільших російських нафтових компаній, включаючи Лукойл. У 2022 і 2023 роках вона забезпечила "Лукойл" буровим інструментом і гідропакерами.
Пошуки FT у базах даних російських торгових марок і компаній показують, що російські дочірні компанії SLB зареєстрували дві нові торгові марки в липні.
"Політики мають визначитися - вони серйозно підтримують Україну чи ні?", - сказала Лела Стенлі, старший дослідник Global Witness, яка має опублікувати звіт про SLB у п’ятницю.
За її словами, західні енергетичні компанії все ще можуть вільно допомагати Росії видобувати нафту та фінансувати війну. "Це глибокий провал", - вважає вона.
На думку експертів галузі, технології та досвід SLB відіграють вирішальну роль у тому, щоб російські оператори могли розробляти нафтогазові проекти з меншими витратами та з меншим ризиком.
Нагадаємо:
Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB не планує виходити з РФ, на відміну від, двох своїх найбільших конкурентів Baker Hughes і Halliburton, які продали свої активи в Росії.
Раніше SLB заявила про припинення поставок продукції та технологій до РФ з усіх підприємств у відповідь на подальше розширення міжнародних санкцій.