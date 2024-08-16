Нафтосервісна компанія SLB розширює діяльність у Росії після виходу конкурентів

Найбільша у світі нафтосервісна компанія розширює свою діяльність у Росії після виходу її основних західних конкурентів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Financial Times.

SLB, компанія зі штаб-квартирою в Х’юстоні, раніше відома як Schlumberger, у липні 2023 року публічно зобов’язалася припинити "постачання продуктів і технологій до Росії" зі своїх глобальних об’єктів.

Російські митні документи показують, що після введення цієї заборони такий імпорт уповільнився до початку вересня.

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Але, як пише видання, документи показують, що компанія також продовжувала імпортувати матеріали з інших джерел, залучивши обладнання на 17,5 млн доларів у період із серпня до грудня 2023 року, останньої дати доступних записів.

З них 2,2 мільйона доларів було заявлено як такі, що були спочатку виготовлені компанією SLB або її дочірніми компаніями.

Видання пише, що SLB протистоїть тиску правозахисних груп і українського уряду щодо виходу з Росії, які стверджують, що його робота в країні допомагає отримати мільярди доларів доходів від нафти для підтримки воєнних зусиль Кремля.

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Минулого року Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло SLB до чорного списку "міжнародних спонсорів війни", що є частиною глобальної кампанії з викриття компаній, які ведуть бізнес з Москвою.

Два найбільші конкуренти SLB у США в секторі нафтових послуг, Baker Hughes і Halliburton, вийшли з Росії після вторгнення Москви в Україну. Вони продали свій російський бізнес місцевим менеджерам у 2022 році.

Видання зазначило, що доходи головної російської дочірньої компанії SLB зросли на 527 млн ​​рублів до 27,3 млрд рублів ($307 млн) у 2023 році порівняно з роком раніше.

SLB постачала обладнання деяким з найбільших російських нафтових компаній, включаючи Лукойл. У 2022 і 2023 роках вона забезпечила "Лукойл" буровим інструментом і гідропакерами.

Пошуки FT у базах даних російських торгових марок і компаній показують, що російські дочірні компанії SLB зареєстрували дві нові торгові марки в липні.

"Політики мають визначитися - вони серйозно підтримують Україну чи ні?", - сказала Лела Стенлі, старший дослідник Global Witness, яка має опублікувати звіт про SLB у п’ятницю.

За її словами, західні енергетичні компанії все ще можуть вільно допомагати Росії видобувати нафту та фінансувати війну. "Це глибокий провал", - вважає вона.

На думку експертів галузі, технології та досвід SLB відіграють вирішальну роль у тому, щоб російські оператори могли розробляти нафтогазові проекти з меншими витратами та з меншим ризиком.

Нагадаємо:

Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB не планує виходити з РФ, на відміну від, двох своїх найбільших конкурентів Baker Hughes і Halliburton, які продали свої активи в Росії.

Раніше SLB заявила про припинення поставок продукції та технологій до РФ з усіх підприємств у відповідь на подальше розширення міжнародних санкцій.