Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB повністю припиняє поставки до РФ

Найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB заявила про припинення поставок продукції та технологій до РФ з усіх підприємств у відповідь на подальше розширення міжнародних санкцій.

Про це повідомляє пресслужба SLB.

Таке рішення є продовженням попередньої заборони SLB постачати свою продукцію та технології з США, Великої Британії, ЄС та Канади до Росії.

Зазначається, що SLB припинить постачання до РФ з усіх підприємств компанії по всьому світу у відповідь на подальше розширення міжнародних санкцій.

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"Починаючи з березня 2022 року, SLB вжила добровільних заходів для згортання своєї діяльності в Росії і оголосила, що не здійснюватиме нових інвестицій в Росії і не буде впроваджувати нові технології, які використовуються в її сервісному бізнесі. З того часу компанія продовжує виділяти значні ресурси для забезпечення дотримання та перевиконання вимог різних міжнародних законів", – повідомляють в компанії.

Крім того, SLB надзвичайно серйозно ставиться до дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія залишається солідарною з міжнародним співтовариством у засудженні та закликах до припинення війни в Україні.

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Раніше нафтопромислова корпорація SLB запровадила кілька операційних і структурних змін, щоб зберегти свій російський бізнес у відповідності до санкцій Заходу, оскільки прагне перешкодити зусиллям щодо обмеження використання енергоносіїв Росією для фінансування її військових дій.

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідну глобальну нафтопромислову компанію SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США до переліку міжнародних спонсорів війни.