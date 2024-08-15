Українським коридором за рік скористались 2300 суден: перевезли понад 60 мільйонів тонн вантажів

Зерновим морським коридором за рік скористались 2300 суден і перевезли понад 60 млн тонн вантажів.

Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомив речник Військово-морських сил (ВМС) України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, морським коридором користуються європейські країни, серед яких лідирують Іспанія та країни глобального Півдня.

"У будь-якому разі коридор працює. Ми вже пройшли рубіж у 60 млн тонн, 2,3 тис. суден, які скористалися цим коридором лише морем.

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Хоча це не єдиний напрямок, за яким судна ходять. І так, це щоденна робота із гарантування безпеки, як протимінної, так і протидиверсійної, і інших видів небезпек. Це і робота відповідних структур, які мають усе це оглядати, супроводжувати. І, як ви бачите, цей процес триває зараз у нас штатно", - додав Плетенчук.

Нагадаємо:

Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня 2023 року.

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10 серпня 2023 року Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.

У січні 2024 року Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем завдяки функціонуванню українського морського коридору.