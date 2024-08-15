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Росія та Індія шукають способи обміну рублів на рупії 

Четвер, 15 серпня 2024, 15:44 - Олексій Артемчук
 
getty images

До Росії прибула делегація індійського центробанку, щоб обговорити, як організувати торгівлю в національних валютах і придумати якийсь спосіб визначення курсу рупії до рубля.

Про це повідомляє Reuters.

Центральні банки Індії та Росії відновили переговори щодо створення механізму для розширення торгівлі в національній валюті, щоб розв'язувати проблеми з платежами після різкого зростання двосторонньої торгівлі.

Обговорення між двома центральними банками стосуються встановлення базового курсу між двома місцевими валютами для торгівлі замість визначення вартості валют стосовно долара.

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В повідомленні додають, що Росія стала другим найбільшим експортером до Індії після Китаю: за перші чотири місяці поточного фінансового року, що розпочався у квітні, експорт зріс до 23,78 млрд дол, що на 20,3% більше, ніж рік тому.

Імпорт Індії з Росії, переважно сирої нафти, різко зріс після початку російсько-української війни: у 2023/23 фінансовому році він сягнув 61,43 млрд дол, що на 33% більше, ніж у попередньому фінансовому році.

Нагадаємо:

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Індія вивчає шляхи збільшення експорту в Росію, в тому числі шляхом заохочення торгівлі між рупією і рублем і підштовхування Москви до зняття нетарифних бар'єрів.

Індійські банки потраплять під санкції та втратять доступ до фінансової системи США, якщо співпрацюватимуть з російським оборонно-промисловим комплексом.

Росія Індія рубль банки
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