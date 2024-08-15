Ціни на нафту підскочили: причина

Ціни на нафту зростають на сподіваннях, що зниження ставок у США збільшить попит на паливо.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту зросли в четвер, підтримані оптимізмом щодо можливого зниження процентних ставок в США, що стимулюватиме економічну активність і споживання палива, хоча побоювання щодо уповільнення світового попиту стримували зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 17 центів, або на 0,21%, до 79,93 дол за барель, відігравши частину втрат попереднього дня. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 21 цент, або на 0,27%, до 77,19 дол за барель.

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Обидва індекси впали більш ніж на 1% в середу після того, як запаси нафти в США несподівано зросли, а також на фоні послаблення занепокоєння щодо ширшого конфлікту на Близькому Сході.

Споживчі ціни в США помірно зросли в липні, а річне зростання інфляції сповільнилося до рівня нижче 3% вперше за майже 3 з половиною роки, що зміцнило очікування того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки наступного місяця.

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Запаси сирої нафти в США зросли вперше за сім тижнів, в той час, як запаси бензину і дистилятів скоротилися на тлі зростання попиту.

Ціни на нафту дещо зросли в середу після того, як галузевий звіт показав, що запаси нафти і бензину в США скоротилися, а ринок очікує на можливе розширення війни між Ізраїлем і Газою, що може вплинути на світові поставки нафти.