"Укрзалізниця" планує купити ще 20 потягів "Інтерсіті"

"Укрзалізниця" розраховує закупити ще 20 потягів "Інтерсіті" за 400 млн дол до 2028 року.

Про це повідомляє керівник пасажирського напряму УЗ Олександр Перцовський, передає Forbes.ua.

АТ "Укрзалізниця" планує розширити парк швидкісних поїздів "Інтерсіті" ще на 20 моделей Hyundai Rotem.

Зараз український уряд веде активні перемовини з представниками Кореї щодо потенційної закупівлі додаткових потягів виробника Hyundai.

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Повідомляється, що за попередніми домовленостями, один поїзд коштуватиме близько 16 млн дол.

Загальна вартість програми становитиме приблизно 400 млн дол, включаючи сервісне обслуговування, повідомив Перцовський.

Перші потяги корейський виробник зміг би надати вже за 18-24 місяці після підписання угоди. Усі 20 експресів можуть з’явитися в Україні впродовж 3-4 років.

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Зазначається, що 20 потягів "Інтерсіті" зможуть забезпечити перевезення 5-6 млн пасажирів на рік.

Нагадаємо:

У 2024 році на поточне утримання залізничної інфраструктури Укрзалізниця витрачає на 12% менше, ніж у 2021 році.

У разі скасування наказів про зміну тарифів на вантажні перевезення, Укрзалізниця отримає 48-67 млрд грн збитків. За таких умов перевізник взагалі не зможе здійснювати будь-які перевезення.

За 6 місяців 2024 року компанія на 10% зменшила у порівнянні з 2022-2023 роками витрати електроенергії та дизпального при здійсненні перевезень.