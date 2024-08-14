АРМА обрало оцінювача ТРЦ Gulliver

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало ПП "Бізнес Консалтинг" оцінювачем ТРЦ Gulliver.

Про це повідомила глава агентства Олена Дума.

"Після незалежної оцінки активу АРМА оголосить конкурс на відбір управителя ТРЦ Gulliver.

Усі охочі зможуть узяти в ньому участь і позмагатися за можливість управляти одним із найбільших ТРЦ столиці. Кваліфікаційні вимоги до претендентів буде оголошено пізніше", - повідомила Дума.

Реклама:

Нагадаємо:

25 липня Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерувало до суду справу, в якій звинувачує власників ТРЦ "Гулівер" в ухиленні від сплати 146 млн грн податків. У компанії вважають обвинувачення надуманим і необґрунтованим.

29 липня АРМА оголосило конкурс на відбір оцінювача ТРЦ Gulliver та вже оглядає офісні приміщення.

Реклама:

Пізніше стало відомо, що працівників агентства під час огляду ТРЦ Gulliver частково не допустили на огляд офісних приміщень.

Економічна правда