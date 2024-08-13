"Нова пошта" отримає кредит 70 мільйонів євро на розширення послуг доставки

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть "Новій пошті" 70 млн євро кредиту на розширення послуг доставки.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

ЄБРР позичає 70 млн євро поштовому оператору "Нова пошта" на фінансування його інвестиційної програми у 2024 році.

За словами керуючого директора ЄБРР в Україні та Молдові Арвіда Тюркнера, кредит сприятиме реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії, яка передбачає трансформацію моделі обслуговування клієнтів, а також допоможе забезпечити безпеку працівників і клієнтів під час війни.

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Повідомляється, що фінансування ЄБРР може бути надане в гривні або євро і супроводжується гарантією покриття першої втрати, яка охоплює 10% від суми кредиту ЄБРР і надається у рамках Програми інвестицій в муніципальну інфраструктуру та промислову стійкість України (UIF MIIR).

Фінансовий директор "Нова Груп" Петро Фоков зазначив, що кошти залучаються на вигідних умовах і в обсязі, який більшість українських банків не змогла б запропонувати.

Компанія планує забезпечити подальше зростання у сегменті кур’єрської та експрес-доставки, а також доставки посилок шляхом збільшення на чверть своєї мережі поштоматів і переведення її у режим 24/7, оновлення сотень поштових відділень і терміналів, розвитку мережі відділень та будівництва понад 600 "капсул безпеки" та укриттів на своїх об’єктах по всій країні.

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