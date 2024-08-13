Світові продажі електромобілів у липні підскочили на 21%: причина

Рівень продажу електромобілів у світі збільшився завдяки значному зростанню продажу у Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що світовий продаж електричних (BEV) і гібридних автомобілів з можливістю підзарядки (PHEV) зріс у липні на 21% в річному обчисленні завдяки найсильнішому зростанню рівня продажу у Китаї цього року і всупереч зменшенню попиту в Європі.

Продаж електромобілів (як повністю електричних, так і гібридних) в усьому світі у липні становив 1,35 млн одиниць, з яких 880 000 припадає на Китай (зростання на 31% в річному обчисленні).

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Продаж гібридних авто в Китаї за перші сім місяців 2024 року зріс на 70% проти минулого року.

У Європі щомісячний продаж у липні знизився на 7,8%, що відповідає показникам 2023 року. У США та Канаді продаж електромобілів у липні зріс на 7,1%.

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У минулому місяці автопарк України поповнили майже 2,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 56% більше, ніж торік.

Липневі продажі автомобілів у Китаї впали порівняно з минулим роком, що стало четвертим місячним падінням поспіль.

Кількість нових реєстрацій електрокарів в Німеччині суттєво впала, а виробники автомобілів скорочують виробництво, оскільки попит на електромобілі розчаровує.