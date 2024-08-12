Новини 12 серпня: 2 млрд онлайн-казино, в УЗ говорять про можливі критичні наслідки

Про "Укрзалізницю": Суд визнав протизаконним підвищення тарифів УЗ на перевезення вугілля та руди. В компанії вважають, що під час повномасштабного вторгнення такі дії можуть призвести до критичних наслідків для економіки та обороноздатності країни.

Про АРМА: Суд задовольнив клопотання правоохоронців про передачу до Національного агентства з виявлення активів (АРМА) понад 2,2 млрд гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора. За інформацією ЕП, мова йде про Pin-Up.

Про АЕС: Через пожежу на території Запорізької АЕС, яка виникла 11 серпня, перевищень рівнів радіоактивних викидів і скидів не зафіксовано.

Про держборг: Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,16 трлн грн, або $152,2 млрд, у тому числі: зовнішній борг – 4,45 трлн грн, або $109,9 млрд, внутрішній борг – 1,71 трлн грн, або $42,2 млрд.

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Ексклюзив ЕП

В Україні працюють над відкриттям експорту озброєнь. Навіщо це під час війни?

Не маючи можливості реалізувати всю свою продукцію в середині країни оборонні компанії переносять виробничі потужності за кордон. Можливо саме це стало поштовхом для влади почати роботу над відкриттям експорту зброї.

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Економічна правда